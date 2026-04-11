UP Weather Alert: गर्मी के बीच ठंड की वापसी, इन जिलों में सबसे ज्यादा गिरा तापमान, देखें पूरी लिस्ट

आने वाले दिनों की बात करें तो मौसम विभाग का अनुमान है कि धीरे-धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी और गर्मी अपना असर दिखाना शुरू करेगी। लेकिन फिलहाल अगले 2-3 दिनों तक मौसम का यही मिजाज बना रह सकता है। ऐसे में लोगों को सुबह और रात के समय हल्के गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। हालांकि, अप्रैल के इस बदले हुए मौसम ने लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन साथ ही मौसम में हो रहे इस उतार-चढ़ाव ने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की भी जरूरत बढ़ा दी है।