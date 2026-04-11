UP Weather Alert: गर्मी के बीच ठंड की वापसी, इन जिलों में सबसे ज्यादा गिरा तापमान, देखें पूरी लिस्ट

(प्रतीकात्मक फोटो) अप्रैल में बदले मौसम के बीच सुबह की ठंडक और धुंध का नजारा
UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में अप्रैल के महीने में मौसम ने एक बार फिर चौंका दिया है। जहां आमतौर पर इस समय गर्मी बढ़ने लगती है, वहीं इस बार कई जिलों में ठंडक महसूस की जा रही है। पिछले 24 घंटों के मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है, जिससे सुबह और रात के समय हल्की ठंड का एहसास हो रहा है।
सबसे ज्यादा गिरावट पश्चिमी और तराई क्षेत्रों में देखने को मिली है। नजीबाबाद में न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री कम है। वहीं बहराइच में 15.8 डिग्री तापमान के साथ 5.7 डिग्री की भारी गिरावट दर्ज की गई। अयोध्या में 16.5 डिग्री, ओरई में 16.6 डिग्री और मुरादाबाद में 17.0 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से काफी कम है।
राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम रहा। कानपुर नगर में भी तापमान 20.2 डिग्री के आसपास रहा, जिससे सुबह के समय हल्की ठंड बनी रही। पूर्वांचल के जिलों जैसे गोरखपुर, आजमगढ़ और वाराणसी में भी तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इस बदलाव की मुख्य वजह पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना है। इसके प्रभाव से प्रदेश के तापमान में अस्थायी गिरावट आई है। साथ ही हल्की ठंडी हवाओं के चलने से वातावरण में ठंडक बनी हुई है। हालांकि दिन के समय धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन सुबह और देर रात तक ठंड का असर महसूस किया जा रहा है।
आने वाले दिनों की बात करें तो मौसम विभाग का अनुमान है कि धीरे-धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी और गर्मी अपना असर दिखाना शुरू करेगी। लेकिन फिलहाल अगले 2-3 दिनों तक मौसम का यही मिजाज बना रह सकता है। ऐसे में लोगों को सुबह और रात के समय हल्के गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। हालांकि, अप्रैल के इस बदले हुए मौसम ने लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन साथ ही मौसम में हो रहे इस उतार-चढ़ाव ने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की भी जरूरत बढ़ा दी है।
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