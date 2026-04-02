Weather News:‘हीट अलर्ट’ पर बांदा, अप्रैल में 44°C तक पहुंचेगा पारा, झुलसाएगी लू

बांदा जिले में अप्रैल 2026 के दौरान भीषण गर्मी का असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार इस महीने दिन का अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 44.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं रात के समय न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री से 24.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है। इस तरह अप्रैल में गर्मी का प्रकोप धीरे-धीरे तेज होता जाएगा और महीने के दूसरे पखवाड़े में हालात ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, अप्रैल का औसत अधिकतम तापमान करीब 39 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसका मतलब है कि दिन में तेज धूप और लू जैसी स्थिति बन सकती है, जबकि रात में भी गर्मी से पूरी राहत मिलने की उम्मीद कम है। खासतौर पर दोपहर के समय तापमान अपने चरम पर रहेगा, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है।
गर्मी के बढ़ते असर का सीधा प्रभाव लोगों की दिनचर्या पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण दोपहर के समय घर से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को इस दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, अधिक गर्मी में शरीर में पानी की कमी, हीट स्ट्रोक, चक्कर आना और अत्यधिक थकावट जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ सकती हैं। ऐसे में लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, हल्का और ढीला कपड़ा पहनना तथा सीधी धूप से बचना बेहद जरूरी है, ताकि स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके।
कृषि क्षेत्र पर भी बढ़ती गर्मी का असर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। इस समय रबी की फसलें पककर तैयार हो चुकी हैं, ऐसे में तेज धूप और लू चलने से फसलों की गुणवत्ता प्रभावित होने का खतरा रहता है। अधिक तापमान के कारण दानों में नमी कम हो सकती है, जिससे उत्पादन पर असर पड़ता है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे समय रहते फसलों की कटाई पूरी कर लें, ताकि नुकसान से बचा जा सके। साथ ही, भंडारण के दौरान नमी और गर्मी से बचाव के लिए उचित इंतजाम करना भी बेहद जरूरी है, जिससे उपज सुरक्षित रह सके।
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