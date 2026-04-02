Weather News:‘हीट अलर्ट’ पर बांदा, अप्रैल में 44°C तक पहुंचेगा पारा, झुलसाएगी लू

कृषि क्षेत्र पर भी बढ़ती गर्मी का असर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। इस समय रबी की फसलें पककर तैयार हो चुकी हैं, ऐसे में तेज धूप और लू चलने से फसलों की गुणवत्ता प्रभावित होने का खतरा रहता है। अधिक तापमान के कारण दानों में नमी कम हो सकती है, जिससे उत्पादन पर असर पड़ता है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे समय रहते फसलों की कटाई पूरी कर लें, ताकि नुकसान से बचा जा सके। साथ ही, भंडारण के दौरान नमी और गर्मी से बचाव के लिए उचित इंतजाम करना भी बेहद जरूरी है, जिससे उपज सुरक्षित रह सके।