कब्र से निकाली गई नाबालिग की लाश, मां ने लगाया रेप और हत्या का आरोप

करीब एक सप्ताह तक मामला शांत रहने के बाद, 10 अप्रैल को पीड़िता की मां एसपी पलाश बंसल के पास पहुंची। महिला ने लिखित शिकायत में आरोप लगाया कि गांव का ही एक सजातीय युवक उसकी बेटी को लंबे समय से परेशान और धमका रहा था।युवक ने अपने एक साथी के साथ मिलकर बेटी के साथ दुष्कर्म (Rape) किया और फिर उसकी हत्या (Murder) कर दी। महिला ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और सच्चाई सामने लाने के लिए शव के पोस्टमार्टम की मांग की।