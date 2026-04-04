Banda News:अवैध गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी दी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कुछ और लोगों की संलिप्तता सामने आ सकती है, जिनकी पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है।पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।