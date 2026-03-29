Banda News:दहेज हत्या में पति को 7 साल की सजा, सास बरी; अदालत का 58 पन्नों में आया फैसला

बांदा। दहेज हत्या के एक चर्चित मामले में शनिवार को अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए दोषी पति को कठोर सजा दी। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश डकैती छोटेलाल यादव की अदालत ने आरोपी पति जमील खां को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अन्य धाराओं में सजा के साथ करीब साढ़े चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।