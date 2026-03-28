Banda में आसमान साफ, लेकिन खतरा बड़ा—जानिए क्यों बढ़ेगी मुश्किलें

मौसम विभाग के अनुसार, आज अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। सुबह की हल्की ठंडक कुछ ही देर में गायब हो गई और अब पूरे जिले में गर्मी का असर महसूस किया जा रहा है।दोपहर के समय हालात और भी सख्त होने वाले हैं। तेज धूप और सूखी हवाएं मिलकर ऐसा माहौल बना सकती हैं, जिसमें घर से बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं लगेगा। सड़कों पर चलने वाले लोग, रिक्शा-ऑटो चालक, मजदूर और किसान—सभी को इस तपिश का सीधा सामना करना पड़ रहा है।