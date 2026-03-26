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टक्कर के बाद धधक उठे ट्रक, बचने का नहीं मिला मौका, जिंदा जल गए 3 लोग

उत्तर प्रदेश के बांदा में महोबा-बांदा हाईवे पर दो ट्रकों की भीषण टक्कर के बाद आग लग गई, जिसमें तीन लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई।

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बांदा

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Anuj Singh

Mar 26, 2026

ओवरटेक की एक गलती बनी मौत का कारण

ओवरटेक की एक गलती बनी मौत का कारण

Banda Accident News: उत्तर प्रदेश के महोबा-बांदा नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो गई। दो ट्रकों की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत के बाद ट्रकों में आग लग गई, जिसमें तीन लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा बृहस्पतिवार की सुबह हुआ।

हादसा कहां और कैसे हुआ?

घटना कस्बा थाना क्षेत्र से करीब तीन किलोमीटर दूर मुंडेरी मोड़ के पास हुई। कबरई से बांदा जा रहे गिट्टी भरे एक ट्रक और बांदा से महोबा जा रहे खाली ट्रक की टक्कर हो गई। पुलिस के मुताबिक, हादसा ओवरटेकिंग करने की कोशिश में हुआ। दोनों ट्रक तेज रफ्तार में थे, जिससे नियंत्रण खो गया और आमने-सामने की भिड़ंत हो गई।
टक्कर इतनी भीषण थी कि तुरंत दोनों ट्रकों में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि बचाव कार्य शुरू होने से पहले ही तीन लोग पूरी तरह जल चुके थे।

मरने वाले और घायल कौन?

  • सुरेश पांडे (55 वर्ष)
  • सूरज नाथ उर्फ साधु
  • सनी

इन तीनों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई। गिट्टी भरे ट्रक का क्लीनर अभिषेक यादव (23 वर्ष), जो सुलतानपुर का निवासी है, गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे 108 एंबुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।

आग पर काबू और बचाव कार्य

दमकल विभाग की दो गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक ट्रकों में फंसे तीनों लोगों की मौत हो चुकी थी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायल अभिषेक यादव को तुरंत अस्पताल पहुंचाया।

पुलिस की जांच

पुलिस के अनुसार, ओवरटेकिंग की कोशिश में यह हादसा हुआ। दोनों ट्रकों की स्पीड ज्यादा होने के कारण चालक नियंत्रण नहीं रख पाए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतकों के पूरे पते अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो सके हैं। पुलिस शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

परिवारों में पसरा मातम

तीनों मृतकों के परिवारों पर गहरा सदमा लगा है। सुरेश पांडे 55 वर्ष के थे और परिवार की कमाई का मुख्य स्रोत थे। युवा क्लीनर सनी और सूरज नाथ की मौत ने भी उनके परिजनों को तोड़ दिया है। घायल अभिषेक यादव की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने उसे निगरानी में रखा है।

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Published on:

26 Mar 2026 01:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Banda / टक्कर के बाद धधक उठे ट्रक, बचने का नहीं मिला मौका, जिंदा जल गए 3 लोग

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