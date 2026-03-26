टक्कर के बाद धधक उठे ट्रक, बचने का नहीं मिला मौका, जिंदा जल गए 3 लोग

घटना कस्बा थाना क्षेत्र से करीब तीन किलोमीटर दूर मुंडेरी मोड़ के पास हुई। कबरई से बांदा जा रहे गिट्टी भरे एक ट्रक और बांदा से महोबा जा रहे खाली ट्रक की टक्कर हो गई। पुलिस के मुताबिक, हादसा ओवरटेकिंग करने की कोशिश में हुआ। दोनों ट्रक तेज रफ्तार में थे, जिससे नियंत्रण खो गया और आमने-सामने की भिड़ंत हो गई।

टक्कर इतनी भीषण थी कि तुरंत दोनों ट्रकों में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि बचाव कार्य शुरू होने से पहले ही तीन लोग पूरी तरह जल चुके थे।