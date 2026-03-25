शादी के महीने भर बाद ही प्रेमी संग फुर्र हुई ‘डॉक्टर’ की दुल्हनिया, बांदा में मंचा हड़कंप

यह हैरान कर देने वाला मामला बांदा जिले के कालिंजर थाना क्षेत्र की है। पीड़ित पशु चिकित्सक की शादी बीते 19 फरवरी को नरैनी क्षेत्र की एक युवती से हुई थी। शादी के बाद लगभग एक महीने तक सब कुछ सामान्य रहा और घर में खुशियों का माहौल था। डॉक्टर पति को जरा भी आभास नहीं था कि उसकी पत्नी किसी और के संपर्क में है और घर छोड़ने की योजना बना रही है।