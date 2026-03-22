Banda Weather:बढ़ेगी तपिश! ठंड से गर्मी की ओर मौसम का यू-टर्न, जानिए आज का हाल

मौसम में इस बदलाव का असर किसानों पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों की सिंचाई और देखभाल में सतर्कता बरतें, क्योंकि तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी जल्दी खत्म हो सकती है। वहीं आम लोगों को भी बदलते मौसम में स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। सुबह-शाम हल्की ठंड और दिन में गर्मी के कारण सर्दी-जुकाम जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।इसके अलावा, दोपहर के समय तेज धूप से बचने के लिए लोगों को बाहर निकलते समय सिर को ढकने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि मौसम में अचानक बदलाव उनके स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है।