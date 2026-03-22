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Banda Weather:बढ़ेगी तपिश! ठंड से गर्मी की ओर मौसम का यू-टर्न, जानिए आज का हाल

Banda Weather Update:बांदा में रविवार से मौसम बदलने के संकेत हैं। तापमान 2-3 डिग्री बढ़कर अधिकतम 31 और न्यूनतम 18 डिग्री रह सकता है। सुबह-शाम हल्की ठंड रहेगी, जबकि दोपहर में गर्मी बढ़ेगी। लोगों को स्वास्थ्य और पानी का ध्यान रखने की सलाह दी गई है।

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बांदा

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Avanish Kumar

Mar 22, 2026

बांदा। जिले में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार, 22 मार्च से तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे लोगों को दिन में हल्की गर्मी का अहसास होने लगेगा। बीते कुछ दिनों से सुबह-शाम की ठंडक के बीच अब मौसम का रुख बदलने लगा है और गर्मी की शुरुआत के संकेत मिलने लगे हैं।

तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी के आसार

मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक बांदा में अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। इससे दिन के समय धूप तेज महसूस होगी, जबकि सुबह और रात के समय हल्की ठंड बनी रह सकती है।

सुबह-शाम हल्की ठंड, दिन में बढ़ेगी गर्मी

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय मौसम परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। सुबह के समय हल्की ठंडक बनी रहेगी, जिससे लोगों को अभी गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस हो सकती है, लेकिन दोपहर होते-होते धूप तेज हो जाएगी और गर्मी का असर साफ दिखाई देगा। खासकर दोपहर 12 बजे के बाद तापमान में तेजी से इजाफा महसूस किया जाएगा।

किसानों और आम लोगों के लिए सलाह

मौसम में इस बदलाव का असर किसानों पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों की सिंचाई और देखभाल में सतर्कता बरतें, क्योंकि तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी जल्दी खत्म हो सकती है। वहीं आम लोगों को भी बदलते मौसम में स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। सुबह-शाम हल्की ठंड और दिन में गर्मी के कारण सर्दी-जुकाम जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।इसके अलावा, दोपहर के समय तेज धूप से बचने के लिए लोगों को बाहर निकलते समय सिर को ढकने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि मौसम में अचानक बदलाव उनके स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है।

आने वाले दिनों में और बढ़ेगा तापमान

मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। धीरे-धीरे गर्मी अपने तेवर दिखाने लगेगी और अप्रैल की शुरुआत तक तापमान में और इजाफा दर्ज किया जा सकता है। ऐसे में लोगों को अभी से गर्मी के लिए तैयार रहने की जरूरत है। बांदा में मौसम अब सर्दी से गर्मी की ओर बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे दिन का मौसम गर्म और रातें सामान्य बनी रह सकती हैं।

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Published on:

22 Mar 2026 04:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Banda / Banda Weather:बढ़ेगी तपिश! ठंड से गर्मी की ओर मौसम का यू-टर्न, जानिए आज का हाल

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