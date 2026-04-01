Banda News:चोरी के मोबाइल से साइबर ठगी का बड़ा खेल: 9 आरोपी गिरफ्तार, ऐसे करते थे IMEI से छेड़छाड़

पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ है। इसमें 88 एंड्रॉयड और की-पैड मोबाइल फोन, 92 मोबाइल मदरबोर्ड, 66 बैटरियां, 20 फर्जी खरीद बिल, 11 हजार रुपये नकद और 7 दोपहिया वाहन शामिल हैं। यह बरामदगी इस बात का संकेत है कि गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और बड़े पैमाने पर काम कर रहा था। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे खास तौर पर खराब या ब्लॉक किए गए मोबाइल को खरीदते थे। फिर तकनीकी उपकरणों की मदद से उनका IMEI बदलकर उन्हें दोबारा चालू कर देते थे। इसके बाद इन मोबाइल को अलग-अलग राज्यों में सक्रिय साइबर गैंग को ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता था।