Crude Oil: तेल संकट के बीच राजस्थान से बड़ी खुशखबरी, बाड़मेर में रोजाना 2,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ा, लोगों को मिलेगी राहत

मंगला फील्ड की खोज वर्ष 2004 में हुई थी और 2009 में यहां से उत्पादन शुरू हुआ। देश की सबसे बड़ी ऑनशोर तेल खोजों में शामिल इस फील्ड ने राजस्थान को कच्चे तेल उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। कोरोना से पहले उत्पादन करीब दो लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया था, लेकिन इतने वर्षों तक कुओं से तेल निकालने के कारण कुओं में तेल कम हो गया। कोरोना के बाद इसमें गिरावट आई और उत्पादन करीब 70 हजार बैरल प्रतिदिन रह गया।