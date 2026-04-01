Good News: राजस्थान में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की तैयारी, 5 साल का बन रहा मेगा स्किल प्लान

जयपुर। राजस्थान में युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार योग्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसडीसी) और राजस्थान सरकार ने मिलकर अगले पांच वर्षों में करीब 10 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का रोडमैप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी उद्देश्य से जयपुर में ‘राजस्थान स्टेट–एनएसडीसी सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC) कौशल संवाद’ का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के स्किलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा हुई।