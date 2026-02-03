हाईकोर्ट पहुंचा अनुज चौधरी FIR केस, जज के सामने वकील ने कही ये बात, अगली तारीख 9 फरवरी तय

नवंबर 2024 में संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान पुलिस फायरिंग में कई लोग घायल हुए और कुछ की मौत हो गई। एक युवक मोहम्मद आलम को गोली लगी थी। आलम के पिता यामीन ने संभल कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके बेटे पर गोली चलाई। यामीन ने तत्कालीन सीओ अनुज कुमार चौधरी (अब SSp), पूर्व एसएचओ अनुज तोमर और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।