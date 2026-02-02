पत्नी का मन हुआ ‘बैचेन’ तो शख्स के साथ बनाए नाजायज संबंध: सगे देवर ने कर डाला कांड

आरोपी प्रदीप ने कहा कि उसका भाई अनिल कुमार किसी अन्य महिला के साथ शहर में रहता है। उसने कहा कि जिसके बाद से गांव में सीमा का मन बैचेन था। इसी के चलते सीमा का दूसरे शख्स से नाजायज ताल्लुक हो गया था। प्रदीप इस बात का विरोध करता था तो सीमा उससे झगड़ा करती थी। गुस्से में उसने दोस्त पप्पू मुसहर के साथ मिलकर सीमा की हत्या का प्लान बनाया। पुलिस का कहना है कि प्रदीप को कोर्ट में पेश कर दिया गया है जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।