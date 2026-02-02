2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

पत्नी का मन हुआ ‘बैचेन’ तो शख्स के साथ बनाए नाजायज संबंध: सगे देवर ने कर डाला कांड

Crime News: पत्नी ने एक शख्स के साथ अवैध संबंध बनाए। उसका पति अन्य महिला के साथ शहर में रहता था। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Harshul Mehra

Feb 02, 2026

bhabhi illicit relationship with man devar murdered her and threw body into well prayagraj crime

देवर ने किया भाभी के साथ कांड। फोटो सोर्स-AI

Crime News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए सीमा देवी के हत्याकांड मामले में पुलिस ने चौंका देने वाला खुलासा किया है। सीमा की हत्यारा उसका ही सगा देवर निकला।

Crime News Hindi: सीमा देवी हत्याकांड अपडेट

दरअसल, कुछ दिन पहले कोतवाली फूलपुर क्षेत्र के बलकरनपुर गांव में विवाहिता सीमा देवी की हत्या का मामला सामने आया था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस जघन्य हत्याकांड को किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि मृतका के सगे देवर प्रदीप कुमार ने ही अंजाम दिया।

Prayagraj Crime News Hindi: देवर ने की भाभी की हत्या

आरोपी प्रदीप ने हत्या के बाद लाश को छिपाने के उद्देश्य से उसे प्लास्टिक की बोरी में भरा और गांव के ही कुएं में फेंक दिया। जब पुलिस ने आरोपी देवर से हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने सीमा की हत्या की बात स्वीकार कर ली। फूलपुर पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपी प्रदीप कुमार (पुत्र संगमलाल निवासी ग्राम बलकरनपुर) को रविवार को क्षेत्र के जोगिया शेख पुर भनेवरा मार्ग पर स्थित नहर की पुलिया के पास से पकड़ा गया। पूछताछ में सीमा के कत्ल से पर्दा उठ गया।

UP News Hindi: आरोपी प्रदीप को भेजा गया जेल

आरोपी प्रदीप ने कहा कि उसका भाई अनिल कुमार किसी अन्य महिला के साथ शहर में रहता है। उसने कहा कि जिसके बाद से गांव में सीमा का मन बैचेन था। इसी के चलते सीमा का दूसरे शख्स से नाजायज ताल्लुक हो गया था। प्रदीप इस बात का विरोध करता था तो सीमा उससे झगड़ा करती थी। गुस्से में उसने दोस्त पप्पू मुसहर के साथ मिलकर सीमा की हत्या का प्लान बनाया। पुलिस का कहना है कि प्रदीप को कोर्ट में पेश कर दिया गया है जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

Uttar Pradesh Crime News Hindi: अब विस्तार से जानिए पूरा मामला?

दरअसल, 22 जनवरी को सीमा देवी अचानक घर से लापता हो गई। जिसके बाद परिवार के लोगों ने थाना फूलपुर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी दौरान गांव के एक कुएं से दुर्गंध आने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कुएं की तलाशी ली तो प्लास्टिक की बोरी में भरा सड़ा-गला शव बरामद हुआ। कुएं से बाहर निकालने पर शव की पहचान सीमा देवी के रूप हुई।

Uttar Pradesh News Hindi: बोरी में डाली लाश, कुएं में फेंका

जांच के दौरान पुलिस को कई सबूत मिले। पूछताछ और तकनीकी जांच के आधार पर ये बात सामने आई कि सीमा देवी की हत्या उसके देवर प्रदीप कुमार ने अपने एक साथी पप्पू मुसहर उर्फ रामसजीवन के साथ मिलकर की है। दोनों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे बोरी में भरकर कुएं में डाल दिया था।

ये भी पढ़ें

1, 2, 3, 4 फरवरी को मौसम दिखाएगा रौद्र रूप! इन जिलों में होगी झमाझम बारिश
नोएडा
heavy rain expected on february 1 2 3 4 imd issues alert for these districts

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 12:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / पत्नी का मन हुआ ‘बैचेन’ तो शख्स के साथ बनाए नाजायज संबंध: सगे देवर ने कर डाला कांड
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

माघ पूर्णिमा पर त्रिवेणी तट पर भक्ति का महाकुंभ, 6 बजे तक 60 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी

Magh purnima
प्रयागराज

प्रयागराज में भारी वाहनों की नो-एंट्री, शहर सीमाओं पर सख्त डायवर्जन व्यवस्था लागू

शनिवार रात 12 बजे से सोमवार दोपहर तक शहर सीमाओं पर प्रतिबंध, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं पुख्ता (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
प्रयागराज

कुएं में से आई बदबू तो हुआ शक; बोरे में भरकर फेंकी विवाहिता की लाश, ऊपर से डाल दी…

woman body stuffed in sack and thrown into well report filed against 5 prayagraj crime news
प्रयागराज

‘हाफ एनकाउंटर’ पर हाईकोर्ट की फटकार, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं,—SP-SSP होंगे जिम्मेदार

Allahabad high court
प्रयागराज

‘प्रमोशन और तारीफ की होड़ में ‘हाफ एनकाउंटर’ कर रही यूपी पुलिस’, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्‍ख टिप्पणी

UP Police, Allahabad High Court, UP Police Encounter, यूपी पुलिस, इलाहाबाद हाईकोर्ट, हाईकोर्ट समाचार
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.