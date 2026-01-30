माघ मेला विवाद: शंकराचार्य ने प्रशासन को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, जानिए नोटिस का जवाब

अधिवक्ता ने मेला प्रशासन को 24 घंटे के भीतर जारी नोटिस वापस लेने की मांग की है। चेतावनी दी गई है, कि अगर नोटिस वापस नहीं लिया गया तो कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की जाएगी। अन्य कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे। आठ पन्नों के जवाब में प्रशासन की ओर से उठाए गए हर बिंदु पर स्थिति साफ करने का दावा किया गया है। यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ। जब मौनी अमावस्या के दिन पुलिस ने पहिया लगी पालकी से शंकराचार्य को संगम स्नान के लिए जाने से रोक दिया। इसके बाद शंकराचार्य ने स्नान नहीं किया और अपने शिविर के बाहर ही बैठने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा था कि जब तक अधिकारी उनसे सम्मानपूर्वक माफी नहीं मांगेंगे और संगम स्नान के लिए नहीं ले जाएंगे। तब तक वह वहीं रहेंगे। इसी बीच प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने शंकराचार्य को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए पूछा था कि वह स्वयं को शंकराचार्य क्यों लिख रहे हैं। और शिविर पर लगे बोर्ड पर यह पदनाम क्यों दर्ज है। इस नोटिस के बाद मामला और ज्यादा बढ़ गया। बुधवार को शंकराचार्य की ओर से औपचारिक जवाब दाखिल कर दिया गया। जबकि प्रशासन अब भी कानूनी राय लेने की बात कह रहा है।