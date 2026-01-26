26 जनवरी 2026,

सोमवार

रामपुर

रामपुर में किन्नरों के दो गुटों में खूनी झड़प, बधाई के विवाद ने लिया हिंसक रूप, मचा हड़कंप

Rampur News: यूपी के रामपुर में बधाई मांगने के विवाद को लेकर किन्नरों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रामपुर

image

Mohd Danish

Jan 26, 2026

rampur kinnar group clash badhai dispute

रामपुर में किन्नरों के दो गुटों में खूनी झड़प | AI Generated Image

Kinnar Group Clash Rampur: रामपुर शहर के हाथीखाना मोहल्ले में सोमवार शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब किन्नरों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर हाथों और लात-घूंसों से हमला करते दिखे। देखते ही देखते यह झगड़ा सड़क पर फैल गया, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। घटना का वीडियो किसी राहगीर ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

बधाई मांगने के पुराने विवाद से जुड़ी बताई जा रही जड़ें

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह विवाद बधाई मांगने को लेकर शुरू हुआ था। दोनों गुटों के बीच पहले भी इसी तरह के झगड़े और टकराव हो चुके हैं, खासकर थाना सिविल लाइन क्षेत्र में। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में लंबे समय से इन गुटों के बीच वर्चस्व और क्षेत्र को लेकर तनाव बना हुआ है, जो अक्सर किसी छोटी सी बात पर हिंसा का रूप ले लेता है।

घायल सानिया ने दर्ज कराई तहरीर, पांच नामजद

मारपीट में घायल किन्नर सानिया उर्फ सेजी ने खुद को पीड़ित बताते हुए नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। उनकी तहरीर के आधार पर पुलिस ने सुहेल, महक, सनम, ताबिश और आसिफ समेत अन्य के खिलाफ मारपीट और शांति भंग करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित पक्ष देर रात कोतवाली पहुंचा और लिखित शिकायत के साथ घटना से जुड़ा वीडियो भी पुलिस को सौंपा।

वीडियो फुटेज बना जांच का अहम आधार

कोतवाली प्रभारी ओंकार सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो को जांच में शामिल किया गया है। फुटेज में दोनों गुटों के लोग आपस में हाथापाई करते स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अब वीडियो की तकनीकी जांच कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मारपीट की शुरुआत किस पक्ष ने की और इसमें कितने लोग सीधे तौर पर शामिल थे।

इलाके में बढ़ाई गई पुलिस निगरानी

घटना के बाद हाथीखाना मोहल्ले में कुछ देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात सामान्य किए। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि गवाहों के बयान, वीडियो फुटेज और तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

Published on:

26 Jan 2026 11:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / रामपुर में किन्नरों के दो गुटों में खूनी झड़प, बधाई के विवाद ने लिया हिंसक रूप, मचा हड़कंप

रामपुर

उत्तर प्रदेश

