रामपुर में किन्नरों के दो गुटों में खूनी झड़प, बधाई के विवाद ने लिया हिंसक रूप, मचा हड़कंप

Kinnar Group Clash Rampur: रामपुर शहर के हाथीखाना मोहल्ले में सोमवार शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब किन्नरों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर हाथों और लात-घूंसों से हमला करते दिखे। देखते ही देखते यह झगड़ा सड़क पर फैल गया, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। घटना का वीडियो किसी राहगीर ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।