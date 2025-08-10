5 Warning Signs of Kidney Failure: किडनी फेल होने से पहले दिखते हैं ये 5 संकेत, जिन्हें नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

5 Warning Signs of Kidney Failure: किडनी हमारे शरीर का एक बेहद अहम अंग है जो ब्लड को फिल्टर करके अतिरिक्त पानी और जहरीले तत्व बाहर निकालती है मिनरल और पानी का संतुलन बनाए रखती है और हार्मोन भी बनाती है। लेकिन जब किडनी धीरे-धीरे खराब होने लगती है तो यह प्रक्रिया चुपचाप होती है और ज्यादातर लोग शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि जब तक समस्या सामने आती है तब तक स्थिति गंभीर हो चुकी होती है। अगर आप इन शुरुआती चेतावनी संकेतों को समय रहते पहचान लें तो किडनी फेल होने से बचा जा सकता है।