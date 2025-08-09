Urine Color and Kidney Health: इस कलर का यूरिन मतबल किडनी फेल! यूरिन के ये 5 रंगों से समझें किडनी का हाल

Urine Color and Kidney Health: किडनी हमारे शरीर की एक महत्वपूर्ण अंग है जो खून से विषैले पदार्थ और अतिरिक्त पानी निकालकर शरीर को साफ रखती है। किडनी की सेहत ठीक रहे तो यूरिन का रंग हल्का पीला होता है लेकिन किडनी में समस्या होने पर यूरिन का रंग बदल सकता है। अगर आप अपने यूरिन के रंग को ध्यान से देखें तो यह आपकी किडनी में किसी समस्या का संकेत दे सकता है। चलिए जानते हैं यूरिन के 5 रंग के बारे में जो किडनी की सेहत के बारे में सावधान करते हैं।