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ECG करवाने से पहले जान लें ये 8 बातें, रिपोर्ट में दिखने वाले शब्दों का क्या होता है मतलब? Mayo Clinic, NHS और MedlinePlus की रिपोर्ट से समझिए

ECG रिपोर्ट में P Wave, QRS Complex, QT Interval और Sinus Rhythm का क्या मतलब होता है? Mayo Clinic, NHS और MedlinePlus की रिसर्च के आधार पर आसान भाषा में समझिए।

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भारत

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Dimple Yadav

Jun 16, 2026

ECG टेस्ट, Electrocardiogram, Sinus Rhythm

ECG को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

Meaning of an ECG Report: सीने में दर्द, धड़कन तेज चलना, सांस फूलना या हार्ट हेल्थ की नियमित जांच, इन सभी स्थितियों में डॉक्टर अक्सर एक टेस्ट लिखते हैं, जिसका नाम है ECG या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कई लोगों के लिए यह टेस्ट नया होता है। रिपोर्ट हाथ में आते ही उसमें लिखे P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, QT इंटरवल और Sinus Rhythm जैसे शब्द देखकर घबराहट होने लगती है।

लेकिन सच्चाई यह है कि ECG एक सामान्य और दर्दरहित जांच है, जो दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है। अमेरिका की Mayo Clinic, ब्रिटेन की NHS और अमेरिकी सरकारी स्वास्थ्य संस्था MedlinePlus के अनुसार ECG डॉक्टरों को दिल की धड़कन, रिद्म और कई हृदय समस्याओं का पता लगाने में मदद करता है।

  1. ECG आखिर होता क्या है?

ECG (Electrocardiogram) एक ऐसा टेस्ट है जो दिल से निकलने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है। इसके जरिए डॉक्टर यह समझते हैं कि दिल सामान्य गति से धड़क रहा है या नहीं।

  1. ECG टेस्ट में दर्द नहीं होता

बहुत से लोग सोचते हैं कि इसमें करंट दिया जाता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेस्ट के दौरान सिर्फ छाती, हाथ और पैरों पर छोटे इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। मशीन केवल सिग्नल रिकॉर्ड करती है, शरीर में कोई बिजली नहीं भेजती।

  1. रिपोर्ट में Sinus Rhythm का क्या मतलब है?

ECG रिपोर्ट में अगर Normal Sinus Rhythm लिखा है तो यह आमतौर पर अच्छी बात मानी जाती है। इसका मतलब है कि दिल की धड़कन सामान्य तरीके से चल रही है।

  1. Heart Rate क्यों लिखा होता है?

रिपोर्ट में Heart Rate यानी प्रति मिनट दिल की धड़कनों की संख्या दर्ज होती है। सामान्यतः वयस्कों में 60 से 100 बीट प्रति मिनट को सामान्य माना जाता है। हालांकि उम्र, फिटनेस और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार यह बदल सकता है।

  1. P Wave क्या बताती है?

P Wave दिल के ऊपरी हिस्से (Atria) की गतिविधि को दर्शाती है। डॉक्टर इसे देखकर समझते हैं कि दिल का ऊपरी भाग सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं।

  1. QRS Complex का क्या मतलब होता है?

यह ECG का सबसे बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। QRS Complex दिल के निचले हिस्से (Ventricles) की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को दर्शाता है, जो पूरे शरीर में खून पंप करने का काम करते हैं।

  1. QT Interval क्यों महत्वपूर्ण है?

QT Interval दिल की धड़कनों के बीच रिकवरी समय को दिखाता है। अगर यह बहुत लंबा या बहुत छोटा हो तो कुछ मामलों में हार्ट रिद्म से जुड़ी समस्याओं का संकेत हो सकता है।

  1. ECG सामान्य आए तो क्या दिल पूरी तरह स्वस्थ है?

यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। ECG कई महत्वपूर्ण जानकारियां देता है, लेकिन हर दिल की बीमारी ECG में नहीं दिखती। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर Echo, Stress Test या अन्य जांच भी लिख सकते हैं।

रिपोर्ट देखकर खुद निष्कर्ष न निकालें

इंटरनेट पर जानकारी पढ़कर कई लोग अपनी रिपोर्ट का मतलब खुद निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ECG की व्याख्या मरीज की उम्र, लक्षण, मेडिकल हिस्ट्री और अन्य जांचों के साथ मिलाकर की जाती है। इसलिए रिपोर्ट देखकर घबराने या खुद इलाज शुरू करने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

रिसर्च क्या कहती है?

MedlinePlus के अनुसार ECG एक सुरक्षित, तेज और दर्दरहित जांच है, जो दिल की धड़कन और हार्ट रिद्म से जुड़ी समस्याओं का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष हमेशा डॉक्टर की क्लिनिकल जांच और अन्य टेस्टों के साथ मिलाकर ही निकाला जाता है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

16 Jun 2026 12:02 pm

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