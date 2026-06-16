ECG करवाने से पहले जान लें ये 8 बातें, रिपोर्ट में दिखने वाले शब्दों का क्या होता है मतलब? Mayo Clinic, NHS और MedlinePlus की रिपोर्ट से समझिए

Meaning of an ECG Report: सीने में दर्द, धड़कन तेज चलना, सांस फूलना या हार्ट हेल्थ की नियमित जांच, इन सभी स्थितियों में डॉक्टर अक्सर एक टेस्ट लिखते हैं, जिसका नाम है ECG या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कई लोगों के लिए यह टेस्ट नया होता है। रिपोर्ट हाथ में आते ही उसमें लिखे P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, QT इंटरवल और Sinus Rhythm जैसे शब्द देखकर घबराहट होने लगती है।