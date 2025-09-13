Breath Causes: सांस फूलना हो सकता है बड़ी बीमारी का पहला लक्षण, जानिए कौन-से टेस्ट हैं जरूरी

Shortness Of Breath Causes: आजकल की जीवनशैली और खान-पान की वजह से लोग कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। इन्हीं में से एक समस्या है सांस फूलना। यह कई बड़ी बीमारियों का शुरुआती संकेत हो सकता है।

अगर आप बिना ज्यादा मेहनत किए या थोड़ी सी शारीरिक गतिविधियों के बाद ही थककर हांफने लगते हैं या आपकी सांस फूलने लगती है, तो इसे नजरअंदाज न करें। अक्सर लोग इसे आम थकान समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन कई बार इसके पीछे दिल, फेफड़े या खून से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी छिपी होती है।इसलिए समय रहते इसकी जांच करवाना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं सांस फूलने के संभावित कारण और इससे जुड़ी जरूरी मेडिकल जांच के बारे में।