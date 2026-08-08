पीपरछेड़ी अस्पताल जर्जर : पांच साल से मौत के साये में मरीजों का उपचार

सूत्रों के अनुसार पीएचसी पीपरछेड़ी का पुराना भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। उसे तोडऩे के आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन कब तोड़ा जाएगा इसकी कोई तारीख तय नहीं है। पिछले 5 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग हर दो महीने में नए भवन के लिए शासन को प्रस्ताव भेज रहा है। सीजीएमएससी भी हर साल जर्जर केंद्रों की रिपोर्ट मांगता है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। पीपरछेड़ी अकेला नहीं है। जिले के कई स्वास्थ्य केंद्र बदहाल हैं।