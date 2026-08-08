9 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

पीपरछेड़ी अस्पताल जर्जर : पांच साल से मौत के साये में मरीजों का उपचार

बालोद जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे है। हालात इतने बदतर हैं कि ग्राम पीपरछेड़ी में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले 5 वर्षों से जर्जर हालत में चल रहा है।
2 min read
Google source verification

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Aug 08, 2026

पीपरछेड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बहुत ही जर्जर हो गई है। यहां दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें साफ तौर पर देखी जा सकती है। जर्जर स्वास्थ्य केंद्र के स्थान पर नए भवन निर्माण की मांग भी की गई है, मगर अब तक प्रस्ताव लंबित है।

बालोद जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे है। हालात इतने बदतर हैं कि ग्राम पीपरछेड़ी में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले 5 वर्षों से जर्जर हालत में चल रहा है। बारिश होते ही पूरे अस्पताल में पानी टपकने लगता है। दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें आ गई हैं। डॉक्टरों के क्वार्टर भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। विभाग के तरफ से कई बार प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, लेकिन शासन नए भवन को स्वीकृति नहीं दे रहा।

इलाज बेहतर, पर बिल्डिंग जानलेवा

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने आए त्रिवेणी साहू, गोविंदा कौशिक और पदमनी देवांगन ने कहा, यहां इलाज और प्रसव की सुविधा बहुत अच्छी है। डॉक्टर समय पर मिल जाते हैं। लेकिन अस्पताल भवन की हालत सबसे खराब है। हर कमरे में पानी टपकता है। पुराने प्रसव कक्ष और अन्य कमरों की दीवारें कभी भी गिर सकती हैं।

पुराना भवन तोडऩे का आदेश, नया बनाने पर कोई बात नहीं

सूत्रों के अनुसार पीएचसी पीपरछेड़ी का पुराना भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। उसे तोडऩे के आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन कब तोड़ा जाएगा इसकी कोई तारीख तय नहीं है। पिछले 5 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग हर दो महीने में नए भवन के लिए शासन को प्रस्ताव भेज रहा है। सीजीएमएससी भी हर साल जर्जर केंद्रों की रिपोर्ट मांगता है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। पीपरछेड़ी अकेला नहीं है। जिले के कई स्वास्थ्य केंद्र बदहाल हैं।

यह भी पढ़ें :

अंगारी में वन विभाग का छापा, सरपंच पति के घर पकड़ाई अवैध फर्नीचर फैक्ट्री

ये 10 स्वास्थ्य केंद्र अति जर्जर

पीपरछेड़ी, लिमोरा, पापरा, सोहपुर, गुरेदा, तिलोदा, अरमरीकला, हितेकसा और बालोदगहन शामिल हैं।

फैक्ट फाइल: बालोद जिले में स्वास्थ्य संस्थाएं

जिला अस्पताल - 1
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र - 6
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र - 30
उप स्वास्थ्य केंद्र - 196
अति जर्जर स्वास्थ्य केंद्र - 10

यह भी पढ़ें :

महिलाओं को लालच देकर निकाला लाखों का कर्ज, अब घर-घर पहुंच रहा नोटिस

रिकॉर्ड प्रसव, पर भवन सबसे बदहाल

पीपरछेड़ी पीएचसी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में यह सालभर में सबसे ज्यादा सुरक्षित प्रसव कराने वाला केंद्र है। लेकिन सुविधाओं के मामले में यही केंद्र सबसे ज्यादा उपेक्षित है। ग्रामीणों का कहना है कि शासन-प्रशासन को अब गंभीरता दिखानी चाहिए, वरना कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

जर्जर स्वास्थ्य केंद्रों के लिए नए भवन की मांग शासन से की गई

सीएमएचओ डॉ. जेएल उइके ने कहा जिले के सभी जर्जर स्वास्थ्य केंद्रों के लिए नए भवन की मांग शासन से की गई है। कई उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जो अगले साल तक पूरा हो जाएगा। पीपरछेड़ी पीएचसी के लिए भी प्रस्ताव भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भिलाई स्टील प्लांट

big breaking

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

CM Vishnu Deo Sai

Collector

Deputy CM Arun Sao

Deputy CM Vijay Sharma

District hospital

health news

patrika news

patrika news in hindi

pm modi

PM Narendra Modi

Updated on:

08 Aug 2026 11:10 pm

Published on:

08 Aug 2026 11:10 pm

Hindi News / Health / पीपरछेड़ी अस्पताल जर्जर : पांच साल से मौत के साये में मरीजों का उपचार

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

दूध पीते ही पेट फूलना और गैस बनने लगे? हो सकता है Lactose Intolerance का संकेत, एनएचएस और NIDDK से जानें इसके लक्षण और कारण

Lactose intolerance symptoms and causes,Why does milk cause gas and bloating,Difference between milk allergy and lactose intolerance,
स्वास्थ्य

Tumor Vs Cyst: ट्यूमर और सिस्ट में क्या है अंतर? मेयो क्लिनिक और हेल्थलाइन से जानें फर्क

Cyst vs tumor difference,Is a cyst cancerous,Difference between cyst and lump,
स्वास्थ्य

Testicular Cancer: अंडकोष में गांठ या सूजन हो सकती है टेस्टिकुलर कैंसर का पहला संकेत, मेयो क्लिनिक से जानें इसके कारण

Testicular cancer symptoms and signs,Testicular lump causes,Testicular cancer age group,
स्वास्थ्य

Brain Hemorrhage: अचानक तेज सिरदर्द और शरीर के एक हिस्से में कमजोरी? वेबएमडी से जाने ब्रेन हेमरेज के शुरुआती संकेत

Brain Hemorrhage Early Symptoms,Sudden Severe Headache Causes,Brain Bleed Warning Signs,
स्वास्थ्य

घुटनों के दर्द से हर कदम हो रहा है भारी, जानिए कब पड़ती है Partial Knee Replacement की जरूरत

Partial knee replacement recovery time,When is partial knee replacement needed,Partial vs total knee replacement,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.