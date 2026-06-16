Heart Patient हैं? American Heart Association और Mayo Clinic से जानिए दिल की सेहत के लिए रोज क्या करें, क्या नहीं

हार्ट केयर में डाइट सबसे अहम भूमिका निभाती है। आपको भूखा रहने की या बेस्वाद खाना खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस सही चीजें चुनना सीखना है। अपनी थाली को रंग-बिरंगा बनाएं। इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल, साबुत अनाज (जैसे ओट्स, दलिया) और दालों को प्राथमिकता दें। मुट्ठी भर बादाम और अखरोट भी दिल के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। पैकेटबंद (प्रोसेस्ड) फूड, समोसे-कचौड़ी जैसे डीप-फ्राइड स्नैक्स और बेकरी प्रोडक्ट्स से जितना हो सके परहेज करें। खाने में ऊपर से नमक डालने की आदत को आज ही छोड़ दें।