Sweating Cause: ज्यादा पसीना और बदबू! कहीं आप भी तो नहीं गंभीर बीमारी के शिकार, जानें कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी

Sweating Cause: धूप और उमस भरे मौसम में शरीर से पसीना निकलना एक कुदरती प्रक्रिया है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो पसीना हमारे शरीर का नेचुरल एयर कंडीशनर है, जो बढ़ते तापमान को कंट्रोल करता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों को पंखे के नीचे बैठे हुए भी पसीना आता है? या फिर कुछ लोगों के पसीने की गंध इतनी तेज होती है कि आसपास बैठना मुश्किल हो जाता है? हर पसीना गर्मी का नहीं होता।