Tetanus Injection: हर चोट पर टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ सकता है भारी, जानें क्यों डॉक्टर ने बताया इसे खतरा

Tetanus Injection: आपने कई बार देखा होगा कि जब हमें चोट लगती है और विशेषकर जब लोहे से चोट लगती है तो हमको सबसे पहले हमको यही सलाह दी जाती है कि टिटनेस का टीका लगवा लो। लेकिन, क्या ये सलाह सही है? क्योंकि, टिटनेस का टीका लगवाने से आपकी जान को खतरा हो सकता है। जी हां, हाल ही में डॉक्टर दीपा अग्रवाल (MD, एलर्जी स्पेशलिस्ट) ने एक वीडियो शेयर कर जानकारी दी है कि हर बार चोट लगने के बाद TT का इंजेक्शन आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है।