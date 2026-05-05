5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

किडनी खराब होने के 7 शुरुआती संकेत! पेशाब में बदलाव से लेकर सूजन तक, समय रहते पहचानें

Kidney Warning Signs: क्या आपकी किडनी सही से काम कर रही है? जानिए किडनी डैमेज के 7 शुरुआती लक्षण जैसे पेशाब में बदलाव, थकान, सूजन और सांस फूलना। समय पर पहचान बचा सकती है जान।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

May 05, 2026

Kidney Disease Symptoms

Kidney Disease Symptoms (Photo- gemini ai)

Kidney Disease Symptoms: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने शरीर के छोटे-छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन किडनी एक ऐसा अंग है जो चुपचाप काम करता है और जब इसमें समस्या शुरू होती है, तो शुरुआत में इसके लक्षण बहुत हल्के होते हैं। अगर इन्हें समय रहते पहचान लिया जाए, तो बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। Kidney International Reports में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार, दुनिया भर में 10-16% लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज से प्रभावित हैं और कई लोगों को इसका पता भी नहीं चलता।

पेशाब में बदलाव को हल्के में न लें

किडनी खराब होने का सबसे पहला संकेत पेशाब में बदलाव होता है। अगर आपको बार-बार पेशाब आ रहा है, बहुत कम हो रहा है, पेशाब में झाग बन रहा है या उसका रंग गहरा या खून जैसा दिख रहा है, तो यह किडनी की समस्या का इशारा हो सकता है। Pediatric Nephrology के अनुसार, ये बदलाव किडनी की फिल्टर करने की क्षमता कम होने का संकेत हैं।

हर समय थकान और कमजोरी

अगर आप बिना ज्यादा काम किए भी हर समय थका हुआ महसूस करते हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें। किडनी सही से काम नहीं करती तो शरीर में एनीमिया हो सकता है, जिससे कमजोरी और थकान बढ़ जाती है। Clinical Journal of the American Society of Nephrology के मुताबिक, किडनी मरीजों में यह समस्या काफी आम है।

शरीर में सूजन आना

जब किडनी अतिरिक्त पानी और नमक को बाहर नहीं निकाल पाती, तो शरीर में सूजन आने लगती है। यह सूजन पैरों, हाथों और खासकर आंखों के आसपास साफ दिखाई देती है।

त्वचा में खुजली और रूखापन

खून में टॉक्सिन्स बढ़ने से त्वचा ड्राई और खुजली वाली हो सकती है। कई लोग इसे सामान्य स्किन प्रॉब्लम समझ लेते हैं, लेकिन यह किडनी खराब होने का संकेत भी हो सकता है।

सांस फूलना या घबराहट

अगर बिना ज्यादा मेहनत के ही सांस फूलने लगे, तो यह किडनी से जुड़ी समस्या हो सकती है। शरीर में फ्लूइड जमा होने से फेफड़ों पर असर पड़ता है और सांस लेने में दिक्कत होती है।

भूख कम लगना और उल्टी जैसा महसूस होना

किडनी खराब होने पर शरीर में गंदगी जमा होने लगती है, जिससे भूख कम लगती है, जी मिचलाता है और कभी-कभी उल्टी भी हो सकती है।

ध्यान लगाने में परेशानी

जब शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, तो इसका असर दिमाग पर भी पड़ता है। इससे कंफ्यूजन, फोकस की कमी और सोचने-समझने में दिक्कत हो सकती है।

क्यों जरूरी है इन संकेतों को पहचानना?

किडनी की बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है और कई बार देर से पता चलती है। अगर समय रहते इन लक्षणों को पहचान लिया जाए, तो बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है।

किन लोगों को ज्यादा खतरा है?

  • डायबिटीज के मरीज
  • हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग
  • मोटापा या खराब लाइफस्टाइल
  • परिवार में किडनी बीमारी की हिस्ट्री

कब डॉक्टर से संपर्क करें?

अगर ये लक्षण लगातार बने रहें, तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। साधारण ब्लड और यूरिन टेस्ट से किडनी की स्थिति का पता लगाया जा सकता है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Kanpur News:किडनी कांड में फरार ओटी टेक्नीशियन का सरेंडर, भेजा गया जेल
कानपुर
image

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 May 2026 05:54 pm

Published on:

05 May 2026 05:53 pm

Hindi News / Health / किडनी खराब होने के 7 शुरुआती संकेत! पेशाब में बदलाव से लेकर सूजन तक, समय रहते पहचानें

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Retinopathy of Prematurity : समय से पहले जन्मे बच्चों की आंखों पर संकट, जानें क्या है ROP

Patrika Special News

गर्मियों में क्या खाएं, दही-चावल या खिचड़ी, कौन है पेट के लिए ज्यादा फायदेमंद?

Curd Rice vs Khichdi
स्वास्थ्य

पैर की चोट और फिर सीधा हार्ट अटैक? जानें कैसे मामूली एक्सीडेंट ने ली एक्टर की जान

Sudden Cardiac Arrest Causes
स्वास्थ्य

कुत्ते के काटने पर टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने से मौत! डॉक्टर से जानें कब नहीं लगवाना चाहिए ये इंजेक्शन

Tetanus Side Effect
स्वास्थ्य

लाल मिर्च को 21 दिन के लिए कहें न! शरीर में हो सकते हैं ये बदलाव, विशेषज्ञ का दावा

Side Effects of Red Chili
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.