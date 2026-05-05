किडनी खराब होने के 7 शुरुआती संकेत! पेशाब में बदलाव से लेकर सूजन तक, समय रहते पहचानें

Kidney Disease Symptoms: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने शरीर के छोटे-छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन किडनी एक ऐसा अंग है जो चुपचाप काम करता है और जब इसमें समस्या शुरू होती है, तो शुरुआत में इसके लक्षण बहुत हल्के होते हैं। अगर इन्हें समय रहते पहचान लिया जाए, तो बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। Kidney International Reports में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार, दुनिया भर में 10-16% लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज से प्रभावित हैं और कई लोगों को इसका पता भी नहीं चलता।