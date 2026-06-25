R Madhavan Watch: आर माधवन की 40 लाख की घड़ी की क्यों हो रही चर्चा? जयपुर से जुड़ा है कनेक्शन

इस ऐतिहासिक सम्मान पर एक्टर ने सोशल मीडिया पर लिखा, "पद्म श्री से सम्मानित किए जाने पर मैं अत्यंत विनम्र, गहराई से आभारी और वास्तव में सम्मानित महसूस कर रहा हूं। हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक से मुझे नवाजने के लिए भारत सरकार के प्रति मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं महाराष्ट्र सरकार का भी समान रूप से आभारी हूं कि उन्होंने मेरे नाम की सिफारिश की और मेरी इस यात्रा पर अपना विश्वास जताया। यह मान्यता कुछ ऐसी है जिसे मैं जीवन भर संजोकर रखूंगा।