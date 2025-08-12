R Madhavan wife : कौन है आर माधवन की वाइफ, कैसे मिले, रोमांटिक है इनकी Love Story

शूटिंग के दौरान भी माधवन अपनी पत्नी को समय देते थे। वो आउटडोर शूट पर सरिता को साथ ले जाते थे ताकि दूरी महसूस न हो। उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी भी सरिता को दे रखी है और उनके पर्सनल स्पेस का पूरा सम्मान करते हैं। 2005 में दोनों एक बेटे, वेदांत के माता-पिता बने। वेदांत लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन उन्होंने स्विमिंग में कमाल किया और 2022 में डेनिश ओपन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता।