R Madhavan wife : कौन है आर माधवन की वाइफ, कैसे मिले, रोमांटिक है इनकी Love Story

R Madhavan wife : आर. माधवन ऐसे स्टार हैं जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं। लोग इन्हें प्यार से मैडी भी कहकर बुलाते हैं। अपनी स्मार्ट पर्सनैलिटी, दमदार एक्टिंग और सादगी से उन्होंने लाखों दिल जीते हैं। लेकिन असल जिंदगी में ये रोमांस के मामले में भी हीरो निकले। उनकी और उनकी पत्नी सरिता बिरजे की लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं।
एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले माधवन एक इंटेलेक्चुअल और कम्युनिकेशन ट्रेनर थे। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद वो आर्मी जॉइन करना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें अलग रास्ता दिखाया। इसी दौरान, कोल्हापुर में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास लेते समय उनकी मुलाकात सरिता से हुई। सरिता एयर होस्टेस बनना चाहती थीं और ट्रेनिंग के लिए उनकी क्लास में आई थीं।
माधवन की क्लास से उन्हें काफी मदद मिली और उन्होंने एयरलाइन में जॉब पा ली। खुशी में सरिता ने माधवन को एक थैंक यू डिनर पर बुलाया। यही डिनर उनकी पहली डेट बन गया और यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई।
दोनों ने करीब 8 साल तक एक-दूसरे को डेट किया और 1999 में पारंपरिक तमिल रीति-रिवाज से शादी कर ली। शादी के बाद ही माधवन को मनिरत्नम की फिल्म अलाई पायुथे मिली, जिसने उनके करियर का दरवाजा खोल दिया। 2001 में रहना है तेरे दिल में से वो बॉलीवुड में भी छा गए।
शूटिंग के दौरान भी माधवन अपनी पत्नी को समय देते थे। वो आउटडोर शूट पर सरिता को साथ ले जाते थे ताकि दूरी महसूस न हो। उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी भी सरिता को दे रखी है और उनके पर्सनल स्पेस का पूरा सम्मान करते हैं। 2005 में दोनों एक बेटे, वेदांत के माता-पिता बने। वेदांत लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन उन्होंने स्विमिंग में कमाल किया और 2022 में डेनिश ओपन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता।