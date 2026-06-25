DIY Home Decor Ideas: बेकार बोतलों से बनाएं प्लांटर, किचन स्टोरेज जैसे कई यूनिक क्राफ्ट आइटम्स, घर दिखेगा ऑर्गनाइज और सुंदर

DIY Plastic Bottle Crafts: अक्सर घर में तेल, शैंपू, बॉडी वॉश, हैंडवॉश और डिटर्जेंट जैसी चीजें खत्म होने के बाद उनकी खाली बोतलें या तो कूड़े में फेंक दी जाती हैं या कबाड़ी वाले को दे दी जाती हैं। ऐसे में कबाड़ी वाले को देना अच्छा होता है क्योंकि रीसाइक्लिंग हो जाती है, लेकिन अगर आप इन्हें कूड़े में फेंक देते हैं तो यह हमारे पर्यावरण के लिए सही नहीं है। इसके बदले आप इन खराब चीजों से थोड़ा सा DIY करके घर के खूबसूरत होम डेकोर बना सकते हैं। आज की स्टोरी में हम ऐसे ही कुछ होम डेकोर आइडियाज के बारे में बताने जा रहे हैं।