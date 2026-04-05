अलमारी में पड़े पुराने कपड़ों को फेंकने के बजाय करें ये काम, सहेलियां पूछेंगी शॉपिंग कहां से की?

Purane Kapdo Ko Naya Look Kaise De: गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, ऐसे में यह सबसे अच्छा समय है अपने पुराने कपड़ों को फिर से क्रिएटिव करके नया करने का। अक्सर ज्यादातर लोगों के पास ऐसे बहुत से कपड़े होते हैं जो पुराने तो नहीं होते, लेकिन फिर भी लोग उन्हें पहनकर बोर हो जाते हैं। कपड़े नए होने की वजह से लोग उन्हें फेंकने के बजाय अलमारी में ही रखे रहने देते हैं, जो सिर्फ जगह घेरने के अलावा किसी काम नहीं आते। ऐसे में आप इस समर वेकेशन इन कपड़ों के साथ थोड़ा देसी जुगाड़ (Upcycling) करके इन्हें एकदम नया और ट्रेंडी बना सकते हैं। आज के इस लेख में हम ऐसे 5 टिप्स बताने जा रहे हैं जिनसे आप अपने पुराने कपड़ों को नया लुक दे सकते हैं, वो भी बिना पैसे खर्च किए। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और गर्मियों में पहनने के लिए आपको नए कपड़े भी मिल जाएंगे।