6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

अलमारी में पड़े पुराने कपड़ों को फेंकने के बजाय करें ये काम, सहेलियां पूछेंगी शॉपिंग कहां से की?

पुराने कपड़ों को नया लुक कैसे दें: आज के इस लेख में हम ऐसे 5 टिप्स बताने जा रहे हैं जिनसे आप अपने पुराने कपड़ों को नया लुक दे सकते हैं, वो भी बिना पैसे खर्च किए। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और गर्मियों में पहनने के लिए आपको नए कपड़े भी मिल जाएंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Apr 05, 2026

Purane Kapdo Ko Naya Look Kaise De

Purane Kapdo Ko Naya Look Kaise De| image credit gemini

Purane Kapdo Ko Naya Look Kaise De: गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, ऐसे में यह सबसे अच्छा समय है अपने पुराने कपड़ों को फिर से क्रिएटिव करके नया करने का। अक्सर ज्यादातर लोगों के पास ऐसे बहुत से कपड़े होते हैं जो पुराने तो नहीं होते, लेकिन फिर भी लोग उन्हें पहनकर बोर हो जाते हैं। कपड़े नए होने की वजह से लोग उन्हें फेंकने के बजाय अलमारी में ही रखे रहने देते हैं, जो सिर्फ जगह घेरने के अलावा किसी काम नहीं आते। ऐसे में आप इस समर वेकेशन इन कपड़ों के साथ थोड़ा देसी जुगाड़ (Upcycling) करके इन्हें एकदम नया और ट्रेंडी बना सकते हैं। आज के इस लेख में हम ऐसे 5 टिप्स बताने जा रहे हैं जिनसे आप अपने पुराने कपड़ों को नया लुक दे सकते हैं, वो भी बिना पैसे खर्च किए। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और गर्मियों में पहनने के लिए आपको नए कपड़े भी मिल जाएंगे।

बोरिंग जींस को बनाएं कूल शॉर्ट्स (Denim Shorts)

गर्मी में फुल जींस पहनना बोरिंग हो जाता है या ज्यादातर लोग इसे पहनना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पसीना आता है। ऐसे में अपनी पुरानी या नीचे से घिसी हुई जींस को घुटनों से थोड़ा ऊपर काट लें। इसके बाद कैंची या सैंडपेपर से इसके किनारों को हल्का सा रगड़ दें ताकि धागे बाहर निकल आएं, इससे जींस को बहुत ही कूल रफ लुक मिलता है। ये शॉर्ट्स आपकी छुट्टियों की ट्रिप और दोस्तों के साथ घूमने के लिए एकदम बेस्ट रहेंगे।

पुरानी टी-शर्ट्स का करें डीआईवाई (Tie-Dye)

अगर आपके पास कुछ ऐसी टी-शर्ट्स हैं जो बहुत प्लेन हैं या जिनका रंग हल्का पड़ गया है, तो उन्हें नया बनाने का सबसे अच्छा तरीका टाई-एंड-डाई है। बस टी-शर्ट को रबर बैंड से अलग-अलग जगह से बांधें और उसे अपने पसंद के ब्राइट कलर्स में डुबो दें। गर्मियों में नीले, पीले और गुलाबी जैसे शेड्स बहुत ही रिफ्रेशिंग लगते हैं। यह एक बहुत ही मजेदार वेकेशन एक्टिविटी भी है जिसे आप घर के बच्चों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं।

बनाएं श्रग (Flowy Shrugs)

मम्मी की पुरानी साड़ियां हों या आपके रखे हुए पुराने दुपट्टे, ये सब एक स्टाइलिश श्रग (Shrug) बनाने के काम आ सकते हैं। चूंकि इनका कपड़ा शिफॉन या जॉर्जेट का होता है, इसलिए ये गर्मियों में काफी ठंडे और आरामदायक रहते हैं। इस तरह के श्रग को आप किसी भी क्रॉप टॉप के ऊपर पहन सकती हैं, यह न केवल आपको सीधी धूप से बचाएगा, बल्कि आपको एक बहुत ही एलिगेंट और क्लासी लुक भी देंगे।

पुरानी शर्ट से बनाएं टॉप (Crop Tops or Off-Shoulder)

पापा या भाई की ऐसी शर्ट्स जिन्हें वे अब नहीं पहनते, उन्हें आप बहुत ही ट्रेंडी क्रॉप टॉप में बदल सकते हैं। इसके लिए बस आप शर्ट की लंबाई को अपनी पसंद के हिसाब से काट लें और नीचे की तरफ दो लंबी पट्टियां छोड़ दें जिन्हें आप आगे की तरफ गांठ (Knot) बांध सकें। आप चाहें तो शर्ट का कॉलर हटाकर वहां इलास्टिक डाल सकते हैं जिससे वह ऑफ-शोल्डर टॉप बन जाएगा। छुट्टियों में इस तरह के टॉप जींस या स्कर्ट के साथ बहुत जचते हैं।

कतरनों से बनाएं हेयर एक्सेसरीज (Hair Accessories)

कपड़े काटने के बाद जो छोटे-छोटे टुकड़े बच जाते हैं, उन्हें फेंकने के बजाए आप इन कतरनों से अपने लिए सुंदर हेयर बैंड्स या रबर बैंड्स (Scrunchies) ड्रेस से मैचिंग बना सकती हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

05 Apr 2026 11:43 am

Hindi News / Lifestyle News / अलमारी में पड़े पुराने कपड़ों को फेंकने के बजाय करें ये काम, सहेलियां पूछेंगी शॉपिंग कहां से की?

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

जल्दी करें! अप्रैल के बाद नहीं दिखेगा जयपुर का ‘गुलाबी जादुई’ नजारा, मिस न करें आखिरी बार देखने का मौका!

Sambhar Lake Jaipur
लाइफस्टाइल

दिखावे की दुनिया में असली पहचान कैसे बनाएं? प्रेमानंद जी महाराज की ये बात बदल देगी आपकी सोच! 

Premanand Ji Maharaj Motivational Thoughts
लाइफस्टाइल

Travel According to Vastu: यात्रा पर निकलने से पहले जान लें ये खास Astro-Vastu टिप्स, रास्ते की हर बाधा होगी दूर और किस्मत देगी साथ

Travel according to Vastu, astro vastu tips for travel, vastu tips for journey,
धर्म/ज्योतिष

Night Skin Care: सुबह चाहिए Glass Skin तो रात को सोने से पहले जरूर करें ये 5 काम

Night Skin Care Routine
लाइफस्टाइल

Office में दिखना है स्मार्ट और कॉन्फिडेंट? बस फॉलो करें ये 7 गोल्डन रूल्स!

Office Me Professional Dikhne Ke Tarike
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.