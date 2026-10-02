Diveagar Beach Tragedy: ‘बाबा मेरे 8 दोस्त डूब गए’, फोन पर बेटे की चीख सुन गम में डूबे माता-पिता; दोस्तों के सामने ही शिव ने तोड़ा दम

शिव 11वीं कक्षा में विज्ञान वर्ग का छात्र है और आलंदी की विनर अकैडमी में क्लास करता है। गुरुवार (1 अक्टूबर) को तड़के करीब 3 बजे वह अपने क्लास के दोस्तों के साथ कोकण घूमने के लिए निकला था। शाम करीब 5 बजे दिवेआगर पहुंचने के बाद उसने फोन करके अपने माता-पिता और बड़ी बहन को वहां पहुंचने की जानकारी दी थी। कुछ देर बाद शिव के पिता संतोष निचंग के मोबाइल पर एक अभिभावक ने संदेश भेजकर बताया कि दिवेआगर में समुद्र में डूबने से आलंदी के क्लास के आठ छात्रों की मौत हो गई है। खबर पढ़ते ही शिव के पिता घबरा गए और उन्होंने तुरंत बेटे को फोन किया। हालांकि, उस समय शिव का फोन बंद आ रहा था।