Pune: लॉज में युवक-युवती के बीच हुआ विवाद, 22 साल की युवती ने की आत्महत्या; युवक गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, साक्षी और विश्वास एक-दूसरे को पहले से जानते थे। 24 तारीख को दोनों हडपसर स्थित एक लॉज में पहुंचे थे। सुबह करीब 9:30 बजे दोनों के बीच कमरे में किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और दोनों के बीच काफी देर तक बहस हुई। पुलिस के अनुसार, विवाद के बाद विश्वास कमरे से बाहर चला गया और साक्षी वहीं रह गई। इसके कुछ समय बाद साक्षी ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और फांसी लगा ली। घटना की जानकारी सामने आने के बाद लॉज में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।