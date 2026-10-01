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तुकाराम मुंढे का बड़ा एक्शन, 12 अधिकारियों की लिस्ट तैयार; पुणे में कार्रवाई के लिए सांगली से क्यों बुलानी पड़ी टीम?

Tukaram Mundhe Action: तुकाराम मुंढे ने पुणे FDA में कार्रवाई तेज कर दी है। भेसळखोरों पर कार्रवाई के लिए सांगली से टीम बुलाए जाने के बाद 12 अधिकारियों पर जांच और निलंबन की तैयारी की चर्चा है।
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पुणे

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Imran Sheikh

Oct 01, 2026

Pune FDA

FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे की निगरानी में पुणे में विभाग की कार्रवाई तेज हुई है। (फाइल फोटो-ANI)

Pune News:महाराष्ट्र के अन्न और औषध प्रशासन यानी FDA के आयुक्त तुकाराम मुंढे इन दिनों लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी बीच पुणे में हुई एक कार्रवाई ने विभाग के अंदर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भेसळखोरों पर कार्रवाई के लिए पुणे की टीम के बजाय सांगली से खास टीम बुलाए जाने की बात सामने आई है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर पुणे के अधिकारियों को इस कार्रवाई से दूर क्यों रखा गया?

सुबह-सुबह हुई कार्रवाई

गणेशोत्सव के दौरान पुणे के पेठ इलाके में FDA की टीम ने सुबह-सुबह छापा मारा। इस दौरान कर्नाटक से लाया गया संदिग्ध पनीर और बार्शी से लाए गए मावे से भरे दो ट्रक पकड़े गए।

इस कार्रवाई की सबसे खास बात यह रही कि इसके लिए सांगली की टीम को पुणे बुलाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, पुणे के स्थानीय FDA अधिकारियों को कार्रवाई की पहले से जानकारी नहीं दी गई थी।

यही बात अब चर्चा का विषय बनी हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या विभाग के कुछ लोगों को कार्रवाई की जानकारी पहले ही मिल जाती थी? क्या छापे से पहले ही संबंधित लोगों को खबर हो जाती थी? फिलहाल इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है।

21 दिन में 849 जगह जांच

तुकाराम मुंढे के FDA आयुक्त बनने के बाद जांच और कार्रवाई तेज हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, पुणे विभाग में सिर्फ 21 दिनों में 849 दुकानों और दूसरे प्रतिष्ठानों की जांच की गई।

हालांकि, इसी दौरान कुछ पुराने मामलों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ मामलों में कार्रवाई की आगे की जानकारी सामने नहीं आने और कथित समझौते की चर्चाएं भी हैं। इनमें एक चर्चित वडापाव कारोबारी के मामले के साथ सोनाई और गोवर्धन दूध डेयरी से जुड़ी कार्रवाई का भी जिक्र किया जा रहा है। इन मामलों पर अभी विभाग की ओर से पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।

12 अधिकारियों पर नजर?

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तुकाराम मुंढे ने विभाग के कामकाज को लेकर जानकारी जुटानी शुरू की है। इसी के बाद पुणे, मुंबई, नासिक, सोलापुर, अकोला और बुलढाणा के 12 अधिकारियों के खिलाफ निलंबन और जांच का प्रस्ताव सरकार को भेजे जाने की बात कही गई है।

बताया जा रहा है कि इस सूची में पुणे के एक बड़े अधिकारी का नाम भी शामिल है। हालांकि, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या FDA के अंदर भी कार्रवाई होगी। खासकर उन अधिकारियों को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर क्या कदम उठाया जाता है, जिन पर कथित तौर पर भेसळखोरों को कार्रवाई की पहले से जानकारी देने या कुछ मामलों को दबाने के आरोप लगाए जा रहे हैं।

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Updated on:

01 Oct 2026 02:25 pm

Published on:

01 Oct 2026 02:25 pm

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