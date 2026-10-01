तुकाराम मुंढे का बड़ा एक्शन, 12 अधिकारियों की लिस्ट तैयार; पुणे में कार्रवाई के लिए सांगली से क्यों बुलानी पड़ी टीम?

Pune News:महाराष्ट्र के अन्न और औषध प्रशासन यानी FDA के आयुक्त तुकाराम मुंढे इन दिनों लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी बीच पुणे में हुई एक कार्रवाई ने विभाग के अंदर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भेसळखोरों पर कार्रवाई के लिए पुणे की टीम के बजाय सांगली से खास टीम बुलाए जाने की बात सामने आई है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर पुणे के अधिकारियों को इस कार्रवाई से दूर क्यों रखा गया?