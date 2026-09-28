तुकाराम मुंढे के FDA को लेकर संजय राउत का बड़ा दावा, ‘क्लोजिंग नोटिस’ से 18 लाख तक वसूली का आरोप

सांसद संजय राउत ने अपने पत्र में दावा किया है कि पहले क्लोजिंग नोटिस के नाम पर 10 से 12 हजार रुपए तक लिए जाने की शिकायतें थीं। अब यह रकम कथित तौर पर 75 हजार से 2 लाख रुपए तक पहुंच गई है। उन्होंने बांद्रा स्थित FDA मुख्यालय और ठाणे कार्यालय को लेकर भी सवाल उठाए हैं। राउत का कहना है कि कई कारोबारी लाइसेंस बचाने या वापस लेने के लिए अधिकारियों के दबाव में आने की शिकायत कर रहे हैं।