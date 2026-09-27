‘रेस्टोरेंट-होटल बहुत हुआ, अब CMO की कमान दो’, संजय राउत ने IAS तुकाराम मुंढे को लेकर की बड़ी मांग

IAS Tukaram Mundhe: महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के आयुक्त आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे इन दिनों अपनी कार्रवाई को लेकर चर्चा में हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले रेस्टोरेंट, होटल और अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ FDA की कार्रवाई के बीच शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने मुंढे को बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी देने की मांग की है। राउत ने कहा कि अब रेस्टोरेंट और होटल के खिलाफ कार्रवाई काफी हो गई, उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) का प्रमुख बनाया जाना चाहिए।