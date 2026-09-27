रोहित पवार ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन का किया समर्थन, बोले- ‘उन्हें हटाने का स्वागत’

बता दें कि प्रेसवार्ता के दौरान रोहित पवार ने कहा कि ज्ञानेश कुमार भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और BJP के लिए काम करते हैं। उन्हें हटाने के लिए चल रहे आंदोलन का हम स्वागत करते हैं। उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र में SIR को लेकर राजनीतिक विवाद और तेज होने के संकेत हैं। रोहित पवार पिछले कुछ दिनों से चुनाव आयोग और SIR प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। रविवार को उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में SIR प्रक्रिया के बाद करीब 3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से जुड़े अधिकारों को स्थानीय स्तर से हटाकर चुनाव आयोग के स्तर पर केंद्रीकृत किया गया है।