धाराशिव में सूखे की मार: पापा कुछ कर न लें, इसलिए साए की तरह साथ रहता है मासूम! आदित्य ठाकरे ने की 5000 रुपये की मदद

बताया जा रहा है कि पहले वह अपनी मां के पास सोता था, लेकिन पिछले करीब डेढ़ से ढाई महीने से वह पिता के पास सो रहा है। पिता जब भी घर से बाहर निकलते हैं, बच्चा उनके पीछे चला जाता है। पिता खेत की ओर जाते हैं तो वह स्कूल जाने के बजाय उनके साथ खेत पहुंच जाता है। खेत में काम न होने पर भी वह पिता को एक पल के लिए अकेले छोड़ने को तैयार नहीं है, ताकि उसके पिता कोई गलत कदम न उठा लें। बच्चे ने घर में खाने के लिए राशन नहीं होने की बात भी बताई।