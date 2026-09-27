Disha Salian Case: पिता सतीश सालियान ने मांगी पुलिस सुरक्षा, वकील निलेश ओझा ने शिवसेना (UBT) नेताओं से धमकी का लगाया आरोप

सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत से जुड़े कथित सबूतों वाला एक पेन ड्राइव भी CBI को सौंपा है। उनके वकील के मुताबिक, इसमें जांच से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री है। ओझा ने पुलिस सुरक्षा नहीं दिए जाने के मामले में पुलिस आयुक्त देवेन भारती की भूमिका की भी जांच किए जाने की मांग की है। दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई में हुई थी। शुरुआती जांच में उनकी मौत को दुर्घटनावश हुई मौत के तौर पर दर्ज किया गया था। दिशा की मौत के कुछ दिन बाद अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हुई थी, जिसके बाद दोनों मामलों को लेकर लंबे समय तक सार्वजनिक और राजनीतिक बहस होती रही।