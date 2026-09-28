Accident: दिल्ली में हिट-एंड-रन मामले में 2 बाइक सवारों की मौत; नवी मुंबई में ब्रेक फेल होने पर बस ने कई वाहनों को रौंदा

Navi Mumbai ST Bus Accident: दिल्ली और महाराष्ट्र के नवी मुंबई में अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। दिल्ली में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि नवी मुंबई में ब्रेक फेल होने के बाद एक एसटी बस ने तीन कारों और एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में पांच लोग घायल हुए हैं।