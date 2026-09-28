‘राइज एंड फॉल 2’ में दूसरे ही दिन हुई हिंसा, शहजाद पूनावाला पर हाथ उठाकर ये कंटेस्टेंट हुआ शो से बाहर

Siwet Tomar Evicted Rise And Fall 2: वीरेंद्र सहवाग के रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ को शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन शो में विवाद और टकराव का दौर शुरू हो गया है। अब एक नए प्रोमो में शिवित तोमर और शहजाद पूनावाला के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है, जो आगे चलकर हाथापाई की स्थिति तक पहुंचती दिखाई देती है। इस दौरान स्वरा भास्कर दोनों के बीच आती हैं और शिवित को रोकती नजर आती हैं। इसी प्रोमो के बाद सोशल मीडिया पर शिवित के शो से बाहर होने की खबरें भी चर्चा में हैं। हालांकि, उनके एलिमिनेशन की आधिकारिक पुष्टि एपिसोड प्रसारित होने से पहले नहीं हुई है।