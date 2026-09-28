MLC Election: स्नातक सीट को लेकर महायुति में घमासान, भाजपा में उठी अलग चुनाव लड़ने की मांग

Maharashtra Graduate Teacher Constituency Election: महाराष्ट्र में आगामी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चुनावी तैयारियों के बीच सत्तारूढ़ महायुति के भीतर सीट को लेकर विवाद सामने आने लगा है। भाजपा (BJP) के पूर्व विधायक संजय केणेकर ने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के संभावित उम्मीदवार को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से मराठवाड़ा में भाजपा को 'फ्रेंडली फाइट' (दोस्ताना मुकाबला) की अनुमति देने की मांग की है।