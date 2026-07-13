अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का बड़ा एक्शन, ‘आई फॉर एन आई’ ऑपरेशन के तहत कुवैत के दो सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना

28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने तेहरान समेत कई शहरों पर संयुक्त हमले किए थे। इन हमलों में ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान ने क्षेत्र में अमेरिका और इजरायल से जुड़े ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इसी दौरान होर्मुज में भी तनाव बढ़ गया। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच कई दौर की शांति वार्ता भी हुई, लेकिन अब तक दोनों देशों के बीच जारी सैन्य तनाव खत्म नहीं हुआ है।