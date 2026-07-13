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Typhoon Bavi: फिलीपींस में तूफान से 18 लोगों की मौत, 12 लापता,चीन में 20 लाख लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए, जानिए क्या है टाइफून बावी

Typhoon Bavi in ​​the Philippines: फिलीपींस में बावी तूफान ने कम से कम 18 लोगों की जान ले ली और भीषण भूस्खलन हो गया। इसके बाद यह पूर्वी एशिया की ओर बढ़ गया । चीन में, इस भीषण तूफान ने झेजियांग प्रांत में दस्तक दी, जिससे भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण अधिकारियों को 20 17 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा।
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भारत

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MI Zahir

Jul 13, 2026

Typhoon Bavi Storm News.

फिलीपींस और चीन में आए बावी तूफान से भारी तबाही मची। ( फोटो : IANS)

Typhoon Bavi Storm in Philippines and China: फिलीपींस में जबरदस्त टाइफून बावी तूफान आने से 18 लोगों की मौत हो गई और 12 जने लापता हो गए। चीन में एहतियात के तौर पर, लगभग 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। ताइवान और चीन में सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं और रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह थम गई है। इस तूफान को इंडाय के नाम से जाना जाता है । फिलीपींस के नागरिक सुरक्षा कार्यालय के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रभाव के कारण यह तूफान आया। ओसीडी के अनुसार, अधिकतर मौतें भूस्खलन और डूबने के कारण हुईं, जबकि खराब मौसम ने देश भर में लगभग 562,000 लोगों को प्रभावित किया है।

भारी बारिश और जमीन खिसकने से आया तूफान

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तूफान फिलीपींस में भारी बारिश और जमीन खिसकने की घटनाओं से शुरू हुआ, इसके बाद ताइवान, जापान के साकिशिमा द्वीपों और चीन के तटीय इलाकों खासकर झेजियांग प्रांत को चपेट में लिया। अपनी चरम सीमा पर, यह एक सुपर टाइफून कैटेगरी 5 के तूफान में बदल गया, जिसमें 285 किमी प्रति घंटा तक की तेज हवाएं चल रही थीं। इसके विशाल आकार के कारण, भारी बारिश और तूफान का असर इसके केंद्र से बहुत दूर के इलाकों में भी महसूस किया गया।

बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया,दक्षिण-पश्चिम मॉनसून और तेज

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलीपीन एटमॉस्फेरिक, जियोफिजिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि टाइफून बावी ने दक्षिण-पश्चिम मॉनसून को और तेज कर दिया है। इससे कई इलाकों में भारी बारिश जारी रहेगी, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों में खोज और बचाव दल तैनात किए हैं और आपदा राहत अभियान जारी रखे हैं।

समुद्र की खराब स्थिति के कारण सैकड़ों यात्री बंदरगाहों पर फंसे हुए

फिलीपीन कोस्ट गार्ड ने बताया है कि समुद्र की खराब स्थिति के कारण सैकड़ों यात्री बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। इस बीच, तूफान से जुड़ी एक और घटनाक्रम में, चीन ने बाढ़ नियंत्रण और आपदा राहत के काम तेज़ कर दिए हैं, क्योंकि रविवार को भी टाइफून 'बावी' का असर देश के बड़े हिस्सों पर बना हुआ है।

झेजियांग के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में 50 मिमी से अधिक बारिश हुई

इस साल का नौवां तूफान पूर्वी चीन के एक प्रांत के तट पर दो बार टकराया और पहले शनिवार रात 11:20 बजे और फिर आधी रात को यह जमीन के अंदर की ओर बढ़ा। इसके धीरे-धीरे कमजोर होते हुए उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की आशंका है। पिछले 24 घंटों में, झेजियांग के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में 50 मिमी से अधिक बारिश हुई, जो प्रांत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 42 प्रतिशत हिस्सा है।

शहरों में जलभराव का गंभीर खतरा पैदा हो गया

प्रांतीय आपातकालीन प्रबंधन विभाग के मुख्य इंजीनियर हू याओवेन ने बताया कि 'बावी' 1949 के बाद से झेजियांग से टकराने वाला जुलाई का सबसे शक्तिशाली तूफान है। अपने विशाल आकार और ताकत के कारण, इसने न केवल तट पर ऊंची लहरें पैदा कीं, बल्कि जमीन के अंदरूनी इलाकों तक भी पहुंच गया, इससे अचानक बाढ़, भू-वैज्ञानिक आपदाओं और शहरों में जलभराव का गंभीर खतरा पैदा हो गया।

टाइफून बावी चक्रवात: फैक्टफाइल

वैज्ञानिकों के मुताबिक,टाइफून बावी एक बहुत बड़ा और भारी तबाही मचाने वाला ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में बना था। यह हाल के दशकों में पूर्वी एशिया को प्रभावित करने वाले सबसे बड़े तूफानों में से एक है और अपने सबसे चौड़े हिस्से में लगभग 1,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार, इतने जबरदस्त तूफानों की मुख्य वजह ग्लोबल वार्मिंग और समुद्र की सतह का बढ़ता तापमान है, जो तूफानों को तेजी से ऊर्जा देते हैं।

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Updated on:

13 Jul 2026 02:20 pm

Published on:

13 Jul 2026 02:19 pm

Hindi News / World / Typhoon Bavi: फिलीपींस में तूफान से 18 लोगों की मौत, 12 लापता,चीन में 20 लाख लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए, जानिए क्या है टाइफून बावी

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