Typhoon Bavi: फिलीपींस में तूफान से 18 लोगों की मौत, 12 लापता,चीन में 20 लाख लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए, जानिए क्या है टाइफून बावी

Typhoon Bavi Storm in Philippines and China: फिलीपींस में जबरदस्त टाइफून बावी तूफान आने से 18 लोगों की मौत हो गई और 12 जने लापता हो गए। चीन में एहतियात के तौर पर, लगभग 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। ताइवान और चीन में सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं और रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह थम गई है। इस तूफान को इंडाय के नाम से जाना जाता है । फिलीपींस के नागरिक सुरक्षा कार्यालय के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रभाव के कारण यह तूफान आया। ओसीडी के अनुसार, अधिकतर मौतें भूस्खलन और डूबने के कारण हुईं, जबकि खराब मौसम ने देश भर में लगभग 562,000 लोगों को प्रभावित किया है।