E20 पेट्रोल पर बढ़ी बहस, केजरीवाल ने उठाए सवाल; जानिए आपकी कार के लिए कितना सही है नया ईंधन

E20 पेट्रोल ऐसा ईंधन है जिसमें 20 प्रतिशत तक एथेनॉल मिलाया जाता है। सरकार का कहना है कि इससे देश की पेट्रोल आयात पर निर्भरता कम होगी और किसानों को भी फायदा मिलेगा। एथेनॉल का उत्पादन गन्ना और दूसरी फसलों से किया जाता है। हालांकि, कई वाहन मालिकों के मन में यह सवाल है कि E20 पेट्रोल का पुरानी गाड़ियों पर क्या असर पड़ेगा। लोगों को चिंता है कि इससे इंजन की क्षमता, माइलेज और रखरखाव खर्च पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं।