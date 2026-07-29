E20 पेट्रोल पर बढ़ी बहस, केजरीवाल ने उठाए सवाल; जानिए आपकी कार के लिए कितना सही है नया ईंधन

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल पर फिर उठाए सवाल। (फोटो सोर्स-ANI)
E20 Petrol Latest News: देश में E20 पेट्रोल को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। केजरीवाल का आरोप है कि सरकार लोगों पर E20 पेट्रोल लागू कर रही है, जबकि इससे जुड़े कई सवालों के जवाब अभी साफ नहीं हैं।
केजरीवाल ने दावा किया कि उन्होंने देश की करीब 29 वाहन बनाने वाली कंपनियों से जानकारी मांगी थी कि क्या उनकी गाड़ियां E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनका कहना है कि कंपनियां इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय नहीं बता पा रही हैं।
उन्होंने कहा कि E20 पेट्रोल को लेकर लोगों की चिंताओं को समझने के लिए शनिवार को एक टाउन हॉल कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई। केजरीवाल के मुताबिक, पुलिस अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और आयोजकों से कार्यक्रम रद्द करने को कहा।
उन्होंने बताया कि जब आयोजकों ने कहा कि हॉल पहले से बुक है और उसका भुगतान भी हो चुका है, तो पुलिस ने उनसे संपर्क किया। केजरीवाल का कहना है कि पुलिस ने कार्यक्रम के लिए अनुमति लेने की बात कही, जबकि इससे पहले इनडोर कार्यक्रमों के लिए ऐसी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती थी।
केजरीवाल ने कहा कि कार्यक्रम तय समय पर होगा और इसमें E20 पेट्रोल से जुड़े सभी सवालों पर चर्चा की जाएगी।
E20 पेट्रोल ऐसा ईंधन है जिसमें 20 प्रतिशत तक एथेनॉल मिलाया जाता है। सरकार का कहना है कि इससे देश की पेट्रोल आयात पर निर्भरता कम होगी और किसानों को भी फायदा मिलेगा। एथेनॉल का उत्पादन गन्ना और दूसरी फसलों से किया जाता है। हालांकि, कई वाहन मालिकों के मन में यह सवाल है कि E20 पेट्रोल का पुरानी गाड़ियों पर क्या असर पड़ेगा। लोगों को चिंता है कि इससे इंजन की क्षमता, माइलेज और रखरखाव खर्च पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं।
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि वाहन कंपनियां दबाव के कारण E20 को लेकर खुलकर बोलने से बच रही हैं। उन्होंने दावा किया कि कंपनियों को डर है कि अगर उन्होंने इस ईंधन को लेकर कोई सवाल उठाए तो उन पर कार्रवाई हो सकती है।
दूसरी ओर, सरकार और वाहन कंपनियों का कहना है कि नए वाहनों को E20 पेट्रोल के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। कई कंपनियां अपने नए मॉडल को E20 अनुकूल बता चुकी हैं। वहीं, पुराने वाहनों के मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी गाड़ी की कंपनी की गाइडलाइन जरूर देखें।
फिलहाल E20 पेट्रोल को लेकर राजनीतिक बहस जारी है, लेकिन आम वाहन चालक के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसकी गाड़ी पर इसका क्या असर होगा और आने वाले समय में ईंधन खर्च व गाड़ी की परफॉर्मेंस में क्या बदलाव आएगा।
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