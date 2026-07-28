E20 पेट्रोल विवाद: नितिन गडकरी के 11 करोड़ मानहानि केस पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 5 अगस्त को सुनवाई

गडकरी की ओर से कहा गया है कि वह किसी भी तरह की आलोचना या नीति पर बहस रोकने के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन झूठी जानकारी और जानबूझकर छवि खराब करने वाली सामग्री के खिलाफ कानूनी कदम उठाना जरूरी है। E20 पेट्रोल नीति को लेकर पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर बहस जारी है। अब यह मामला कोर्ट पहुंच चुका है, जहां यह तय होगा कि विवादित पोस्ट पर क्या कार्रवाई होगी।