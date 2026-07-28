शरद पवार NDA के साथ नहीं जाएंगे- पोते रोहित ने कर दिया ऐलान, अमित शाह और सुप्रिया सुले की मुलाकात पर ये कहा

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, शरद पवार गुट का एक वर्ग एनडीए में शामिल होने या दोनों एनसीपी गुटों के विलय के पक्ष में बताया जा रहा है। हालांकि, भाजपा का रुख अलग माना जा रहा है। भाजपा चाहती है कि यदि शरद पवार गुट को एनडीए का हिस्सा बनना है तो पहले एनसीपी के दोनों गुटों का औपचारिक तौर पर विलय करना चाहिए। पार्टी फिलहाल शरद पवार या उनके सहयोगियों को व्यक्तिगत रूप से एनडीए में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। भाजपा का मानना है कि पहले संगठनात्मक स्तर पर दोनों गुट एक हो, उसके बाद ही किसी संभावित राजनीतिक साझेदारी पर विचार किया जाएगा।