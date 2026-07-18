NCP के विलय के पक्ष में भाजपा, पर सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ कर रहे विरोध, शरद पवार हैं वजह?

दरअसल, सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र को देखते हुए केंद्र सरकार संविधान संशोधन विधेयक (महिला आरक्षण और परिसीमन लागू करने संबंधी) को दोबारा पेश करने की तैयारी में है, जो पिछले सत्र में जरूरी समर्थन न मिलने के कारण पास नहीं हो सका था। लोकसभा की वर्तमान ताकत 540 है, जहां दो-तिहाई बहुमत के लिए 360 सांसदों की जरूरत है। एनडीए के पास फिलहाल 319 का आंकड़ा है। अगर शरद पवार की पार्टी का समर्थन मिलता है, तो यह संख्या 327 हो जाएगी। बाकी 33 की कमी को पूरा करने के लिए भाजपा सरकार कुछ दलों के वॉकआउट या अनुपस्थित रहने की रणनीति अपना सकती है।