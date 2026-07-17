जन्म-मृत्यु पंजीकरण में देरी पर बढ़ेगी सख्ती, सरकार मानसून सत्र में ला रही है पांच विधेयक

सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य भारत के सॉवरेन डेट मार्केट को मजबूत करना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच बाजार में तरलता बढ़ाना है। दूसरा प्रमुख विधेयक सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 होगा। यह भी पहले आए अध्यादेश की जगह लेगा। इसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को छोडक़र अन्य न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव है, ताकि लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाई जा सके। वहीं सरकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 भी लाएगी। इसका उद्देश्य देर से होने वाले जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नियमों को और सख्त बनाना है। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 के जरिए 1971 के कानून में संशोधन का प्रस्ताव है।