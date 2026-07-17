लोकसभा चुनाव के लिए बन रही है भाजपा की नई टीम

बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हुए। पार्टी नेतृत्व के अनुसार नितिन नवीन की राष्ट्रीय टीम पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय में काम संभालेगी। सामान्यतौर पर तीन साल के कार्यकाल वाली यह नई कार्यकारिणी 2029 लोकसभा चुनाव के बाद तक प्रभावी रहेगी। अगले साल जहां सात राज्यों में चुनाव होने हैं वहीं 2028 में 9 राज्यों में चुनाव होंगे। 2029 में लोकसभा चुनाव से पहले या साथ ही चार राज्यों में चुनाव होंगे। वहीं यही टीम लोकसभा चुनाव का भी संचालन करेगी। ऐसे में पार्टी इस टीम को न केवल नए चेहरों और नई पीढ़ी के रूप में पेश करना चाहती है बल्कि इसमें ऐसे लोग भी रखना चाहती है जो पार्टी के हर स्तर पर विस्तार की लहर को आगे ले जा सकें। सूत्रों के अनुसार बैठक में इसी अनुरूप बड़े बदलावों पर चर्चा हुई। पार्टी पारंपरिक पदों के अलावा कुछ नए पदों का भी सृजन कर सकती है।