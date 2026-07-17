दिल्ली दंगा मामला: शरजील इमाम की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा कदम, अब पुलिस के जवाब पर टिकी नजरें

गौरतलब है कि दिल्ली दंगा साजिश मामले में जांच एजेंसियों का आरोप है कि आरोपियों ने दंगों की योजना बनाने में भूमिका निभाई थी, जबकि आरोपी पक्ष लगातार इन आरोपों से इनकार करता रहा है। अब हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई से यह साफ होगा कि शरजील इमाम की जमानत याचिका पर अदालत का रुख किस दिशा में जाता है।