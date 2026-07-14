वहीं, बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी शाहनवाज हुसैन ने भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि नामांकन के दौरान उमड़ी भारी भीड़ ने यह संकेत दे दिया है कि चुनाव परिणाम पहले से तय है और बीजेपी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि बांकीपुर में नामांकन के दौरान पहले कभी इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी गई। यह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से जुड़ी रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांकीपुर के बेटे को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। उन्होंने विश्वास जताया कि बांकीपुर की जनता भाजपा उम्मीदवार को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएगी।